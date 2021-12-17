Греция ослабила ограничения для российских туристов

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Власти Греции ослабили ограничения для российских туристов. Об этом сообщает пресс-служба АТОР.

C 19 декабря въехать в Грецию можно с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не за 48 часов, как это было анонсировано ранее, а за 72 часа до поездки.

При этом срок действия антиген-тестов сократили до 24 часов. Раньше он составлял 48 часов. Новые требования вступят в силу с 07:00 мск 19 декабря.

Управление гражданской авиации Греции также обновило правила въезда для россиян, переболевших COVID-19. Теперь для въезда в страну необходимо предоставить справку, выданную через 30 дней после получения первого положительного теста на коронавирус. Срок действия такого документа составит 90 дней. Новая мера не коснется справок переболевших, выданных в период с 15 июля по 31 октября 2021 года.

Ранее правила въезда для туристов изменила Шри-Ланка. С 1 января 2022 года местные власти обязали иностранных путешественников заполнять до вылета онлайн декларации здоровья Health Declaration Form. В форму вносятся данные о пассажире, скан паспорта, сертификат вакцинации (при наличии), а также результат отрицательного ПЦР-теста не старше 72 часов.

