Власти Греции ужесточили правила въезда для туристов

Фото: Depositphotos/Patryk_Kosmider
Власти Греции ужесточили правила въезда в страну. Об этом сообщает посольство России в Греческой Республике.
"С 19 декабря 2021 года для въезда в Грецию все пассажиры обязаны предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сделанную не ранее чем за 48 часов до поездки", – говорится в заявлении дипмиссии.
Уточняется, что перед поездкой также необходимо заполнить специальную форму PLF на сайте travel.gov.gr.
Ранее для въезда в страну вакцинированным и непривитым гражданам России требовалось предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до поездки. В качестве альтернативы можно было предоставить результаты экспресс-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов.
В посольстве информируют, что Управление гражданской авиации Греции (HCAA) также обновило правила въезда для россиян, переболевших COVID-19. Теперь для въезда в страну необходимо предоставить справку, выданную через 30 дней после получения первого положительного теста на коронавирус. Срок действия такого документа составит 90 дней.
Новая мера не коснется справок переболевших, выданных в период с 15 июля по 31 октября 2021 года.
Ранее правила въезда для туристов изменила Шри-Ланка. С 1 января 2022 года местные власти обязали иностранных путешественников заполнять до вылета онлайн декларации здоровья Health Declaration Form. В форму вносятся данные о пассажире, скан паспорта, сертификат вакцинации (при наличии), а также результат отрицательного ПЦР-теста не старше 72 часов.
В Финляндии ужесточили антикоронавирусные меры из-за нового штамма
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: