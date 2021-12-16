Власти Греции ужесточили правила въезда для туристов

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Власти Греции ужесточили правила въезда в страну. Об этом сообщает посольство России в Греческой Республике.

"С 19 декабря 2021 года для въезда в Грецию все пассажиры обязаны предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сделанную не ранее чем за 48 часов до поездки", – говорится в заявлении дипмиссии.

Уточняется, что перед поездкой также необходимо заполнить специальную форму PLF на сайте travel.gov.gr.

Ранее для въезда в страну вакцинированным и непривитым гражданам России требовалось предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до поездки. В качестве альтернативы можно было предоставить результаты экспресс-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов.

В посольстве информируют, что Управление гражданской авиации Греции (HCAA) также обновило правила въезда для россиян, переболевших COVID-19. Теперь для въезда в страну необходимо предоставить справку, выданную через 30 дней после получения первого положительного теста на коронавирус. Срок действия такого документа составит 90 дней.

Новая мера не коснется справок переболевших, выданных в период с 15 июля по 31 октября 2021 года.

Ранее правила въезда для туристов изменила Шри-Ланка. С 1 января 2022 года местные власти обязали иностранных путешественников заполнять до вылета онлайн декларации здоровья Health Declaration Form. В форму вносятся данные о пассажире, скан паспорта, сертификат вакцинации (при наличии), а также результат отрицательного ПЦР-теста не старше 72 часов.