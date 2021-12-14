Шри-Ланка изменит правила въезда для туристов

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С 1 января 2022 года власти Шри-Ланки обязали иностранных туристов заполнять до вылета онлайн декларации здоровья Health Declaration Form. Об этом сообщили в "Интуристе".

В форму вносятся данные о пассажире, скан паспорта, сертификат вакцинации (при наличии), а также результат отрицательного ПЦР-теста не старше 72 часов.

Кроме того, при посадке на рейс нужно предъявлять QR-код в электронном или бумажном виде. После заполнения декларации о здоровье он придет на почту. При этом на сегодняшний день есть возможность заполнить декларацию здоровья на борту самолета или в аэропорту Коломбо.

Также с января упрощаются правила въезда детей на Шри-Ланку. Власти повысили возраст, с которого требуется ПЦР-тест. До этого документ нужен был для детей с 2 лет, а с 1 января это правило распространится на пассажиров от 12 лет.

По словам представителей компании "Русский Экспресс", взрослые туристы с прививкой освобождены от сдачи ПЦР по прилете, в то время как туристы от 12 до 18 лет, путешествующие с привитыми родителями, обязаны пройти ПЦР-тестирование в аэропорту.

"Ранее можно было после прохождения теста сразу же отправляться в отель, теперь же необходимо сначала дождаться результата теста, а только потом можно покинуть аэропорт. Результаты приходят в течение трех часов на телефон", – пояснили в компании.

Упрощение правил въезда окажет положительное влияние как на турагентства, так и на туристов, в том числе семьи с детьми, выразили уверенность представители туристической отрасли.

Ранее упростил правила въезда для привитых туристов и Таиланд. С 1 декабря по прибытии не нужно сдавать ПЦР-тест. Его заменят на более простой и быстрый антигенный тест. Это позволит значительно сократить время ожидания результатов.