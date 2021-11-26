Таиланд упростил правила въезда для привитых туристов

20:59
Фото: AP Photo/Sakchai Lali
С 1 декабря в Таиланде упрощаются правила въезда для привитых туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя правительственного Центра по контролю и борьбе с распространением коронавирусной инфекции Таиланда Тхависина Висануйотхина.
Теперь по прибытии туристам не нужно сдавать ПЦР-тест. Его заменят на более простой и быстрый антигенный тест. Это позволит значительно сократить время ожидания результатов.
Кроме того, сокращается и обязательный срок пребывания в "песочницах". Раньше путешественникам необходимо было находиться на территории одной "песочницы" семь дней. С 1 декабря срок сокращается до пяти дней.
"Для невакцинированных путешественников по-прежнему предусмотрен 10-дневный карантин", – отметил Висануйотхин.
Он также рассказал, что Таиланд начинает поэтапное открытие сухопутных границ. В частности, с 24 декабря откроется пограничный переход на границе с Лаосом в городе Нонгкхай.
Ранее сообщалось, что российские туроператоры отмечают высокий спрос на новогодние поездки на популярные зарубежные курорты. Наиболее бюджетным зарубежным направлением для россиян на Новый год является Турция – недельный тур на двоих с питанием по системе "все включено" в трехзвездочный отель в Кемере можно найти за 24 тысячи рублей за пакет.
Россияне скупили все дорогие номера на горнолыжных курортах на Новый год
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