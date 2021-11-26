Туроператоры сообщили о высоком спросе на путевки в Египет перед Новым годом

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Российские туроператоры отмечают высокий спрос на новогодние поездки на популярные зарубежные курорты. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Что касается Египта, то бюджетный недельный новогодний тур на двоих можно найти за 50–60 тысяч рублей, но здесь количество доступных отелей тает на глазах, а многие популярные пятизвездочные отели уже сообщили об остановке продаж и 100% загрузке", – рассказали в пресс-службе "Интуриста".

Там отметили, что наиболее бюджетным зарубежным направлением для россиян на Новый год является Турция – недельный тур на двоих с питанием по системе "все включено" в трехзвездочный отель в Кемере можно найти за 24 тысячи рублей за пакет.

В TUI также отметили высокий спрос на новогодние путевки, отметив, что в ближайшее время может возникнуть дефицит мест как в отелях, так и на перелеты.

"Так, например, по одному из направлений зимнего пляжного отдыха – Кубе – запланированный объем продаж выполнен уже на 75%", – заявили в пресс-службе.

Ранее россиянам рассказали о доступном отдыхе в новогодние праздники. На Новый год наиболее бюджетно отдохнуть можно в Турции, однако самым популярным направлением остается Египет. Сэкономить еще больше возможно, воспользовавшись предложениями "черной пятницы".

