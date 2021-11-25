Россиянам разъяснили правила въезда в Абу-Даби

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Эксперты Ассоциации туроператоров России напомнили гражданам правила въезда на популярный курорт ОАЭ – Абу-Даби.

Всем россиянам, включая вакцинированных, необходимо сдать ПЦР-тест не ранее чем за 48 часов до вылета. Указанную справку с портала госуслуг на английском языке и с печатью необходимо распечатать.

Помимо этого, за несколько дней до вылета туристу нужно внести в приложение ICA UAE Smart данные загранпаспорта, загрузить сертификат вакцинации на английском языке, а также фотографию и адрес электронной почты.

В аэропорту прилета необходимо снова сдать бесплатный ПЦР-тест. Его результаты наклеивают на паспорт в виде QR-кода и автоматически загружаются в приложение Al Hosn. В случае отрицательного результата турист получает Green Pass, который потребуют при посещении достопримечательностей Абу-Даби.

Ранее россиянам рассказали о доступном отдыхе в новогодние праздники. На Новый год наиболее бюджетно отдохнуть можно в Турции, однако самым популярным направлением остается Египет. Чтобы сэкономить еще больше, россиянам предлагают дождаться "черной пятницы", когда туроператоры объявят о скидках на туры.

