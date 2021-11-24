Россиянам рассказали о доступном отдыхе в новогодние праздники

Фото: Агентство "Москва"/Ксения Ульянова

На Новый год наиболее бюджетно отдохнуть можно в Турции, однако самым популярным направлением остается Египет. Чтобы сэкономить еще больше россиянам предлагают дождаться "черной пятницы", когда туроператоры объявят о скидках на туры. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей туриндустрии.

Так, в наиболее популярном у россиян Египте, на который приходится порядка 50% от всех проданных путевок, самая дешевая путевка на двоих обойдется в 48,1 тысячи рублей: речь об отдыхе в трехзвездочном отеле в Шарм-эш-Шейхе по системе "все включено". Тем не менее, российские туристы предпочитают отели "пять звезд", поэтому и средняя стоимость туров в Египет заметно выше – 80 тысяч рублей.

Далее по популярности следуют Турция, Арабские Эмираты, Доминикана и Куба. Меньше всего придется отдать за поездку на анатолийское побережье: 24,7 тысячи рублей за трехзвездочный отель в Кемере с питанием "все включено". На остальных направлениях цены начинаются от 78,7 тысячи рублей, пересекая отметку в 100 тысяч в случае с Кубой.

Как отмечают представители отрасли, горящих туров ждать не стоит, однако сэкономить можно в "черную пятницу", когда туроператоры объявят скидки. Другой вариант сохранить средства – поехать отдыхать прямо сейчас: в таком случае в Египте, например, относительно бюджетный вариант обойдется в 40 тысяч рублей.

Ранее туроператоры спрогнозировали рост популярности у туристов Кубы на фоне смягчения в стране антиковидных правил. Так, в "Интуристе" ожидают увеличения продажи путевок как минимум на 10–15%, а в Anex Tour – на 30–35%.

