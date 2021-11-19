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Туризм

16:10

Российские туристы рассказали об отдыхе в межсезонье

туризм

Фото: depositphotos/sborisov

Российские туристы рассказали, как провели отпуск в межсезонье, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Специалисты опросили 1 330 респондентов и выяснили, что 64% путешественников уверены, что отдых в межсезонье может быть хорошим.

Так, несмотря на ограничения, введенные из-за коронавируса, большинству туристов они не помешали хорошо провести время. 54% респондентов отметили, что посетили все интересующие их достопримечательности, 65% участников опроса рассказали, что также работали заведения общепита. 52% опрошенных пожаловались на неудачную погоду, говорится в исследовании.

При этом 82% отметили, что в межсезонье бывает нелегко определиться с направлением отдыха, так как во многих местах, особенно в РФ, уже холодно. При этом 80% россиян выразили мнение, что из-за погоды нет большого скопления туристов, что является плюсом, а 68% отметили, что отдых в межсезонье обходится дешевле.

В материале также говорится, что в межсезонье каждый третий турист отправляется в Москву, каждый десятый – в Санкт-Петербург, каждый двадцатый – в Сочи. Также у путешественников популярны Краснодар, Минеральные Воды и Махачкала.

Ранее сообщалось, что после появления сообщений о возможном введении QR-кодов на транспорте активность по бронированию туров резко замедлилась.

Эксперты отмечают, что в настоящее время глубина продаж туров на межсезонье и зиму опустилась до рекордно низких показателей. Автомобильный туризм может частично компенсировать проблемы, но альтернативой он не станет.

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