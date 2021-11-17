Российские туристы стали чаще искать билеты в Аргентину, Бразилию и Коста-Рику

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Россияне начали в несколько раз чаще искать билеты в Аргентину, Бразилию и Коста-Рику после объявления о возобновлении авиасообщения с этими странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".

"Сравнивалось число поисков авиабилетов 17 ноября со средним уровнем за предыдущие 14 дней. Поиски билетов в Аргентину выросли втрое, в Бразилию – вдвое, в Коста-Рику – в пять раз.

Эксперты уточнили, что говорится именно о всплеске интереса, а не о том, что граждане РФ скупают билеты в эти страны. Специалисты при этом отметили, что данные направления вряд ли могут конкурировать с Египтом и Турцией.

Кроме того, туристы стали интересоваться и Монголией, авиасообщение с которой возобновляется с 1 декабря. Также россияне выбирают Кубу и Мексику.

"Билеты на Кубу стали искать на 70 процентов чаще, чем в среднем в предыдущие 14 дней, в Мексику – на 30 процентов", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной.