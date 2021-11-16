Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение еще с пятью странами

Фото: Depositphotos/microgen

Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной, сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

В Бангладеш самолеты будут летать по маршруту Москва – Дакка дважды в неделю. В Монголию можно будет попасть рейсами Москва – Улан-Батор трижды в неделю, Улан-Удэ – Улан-Батор, Иркутск – Улан-Батор и Красноярск – Улан-Батор – с частотой по одному рейсу в неделю на каждом маршруте.

В Бразилию самолеты будут летать два раза в неделю по маршруту Москва – Рио-де-Жанейро, в Коста-Рику – по маршруту Москва – Сан-Хосе дважды в неделю и в Аргентину – по маршруту Москва – Буэнос-Айрес с частотой два рейса в неделю.

Помимо этого, с приходом зимы РФ снимает ограничения на регулярные и нерегулярные полеты на Кубу, в Мексику и Катар.

Также с учетом эпидобстановки решено с 1 декабря возобновить на взаимной основе авиасообщение с Киргизией по маршрутам Жуковский – Бишкек и Жуковский – Ош с частотой по одному рейсу в неделю на каждом маршруте. Из пунктов России, где возобновлено международное авиасообщение, можно будет попасть в Иссык-Куль (Тамчи) с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.

Принято решение возобновить авиасообщение и с Вьетнамом по маршрутам Москва – Хошимин и Москва – Нячанг. Самолеты будут летать дважды в неделю на каждом маршруте.

С Италией возобновляется авиасообщение по маршруту Жуковский – Рим с частотой два рейса в неделю.

Возрастет и количество рейсов между Россией и Казахстаном. Открываются рейсы Жуковский – Нур-Султан, Жуковский – Алма-Ата и Жуковский – Шымкент с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте, а также рейсы в Нур-Султан, Алма-Аты, Актау, Атырау, Актобе, Караганду, Усть-Каменогорск из Москвы и других городов России.

Кроме того, до 14 рейсов в неделю увеличится количество отправлений в Азербайджан по маршруту Москва – Баку.

С 5 октября Россия возобновила авиасообщение с Данией, Джибути, Новой Зеландией, Перу и ЮАР. Также было увеличено количество рейсов в Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку.

С 9 ноября РФ сняла ограничения на авиасообщение с ОАЭ, Австрией, Швейцарией и Финляндией. Помимо этого, увеличилось число рейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией и Францией.

Также возобновилось регулярное авиасообщение с Таиландом, Тунисом, Багамами, Нидерландами, Норвегией, Ираном, Оманом, Словенией и Швецией.