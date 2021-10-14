В АТОР высказались о ситуации после возобновления регулярного авиасообщения с Таиландом

Фото: depositphotos/Iakov
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе считает, что в первые месяцы после возобновления регулярного авиасообщения с Бангкоком и Пхукетом турпоток в Таиланд не будет массовым. Это связано со стоимостью путевок и антиковидными ограничениями, пишет ТАСС.
"Я предполагаю, что турпоток – по крайней мере в первые месяцы – будет все-таки не такой большой, как традиционно был в Таиланд, потому что в стране сохраняются серьезные ограничения для иностранных туристов", – отметила она.
Ломидзе добавила, что туры будут достаточно дорогими, но все равно востребованными среди отдыхающих, предпочитающих именно Таиланд.
"Это будет достаточно дорогой продукт. Он будет востребован точно, потому что у нас есть категория туристов, которые очень скучали по Таиланду, и поскольку премиальный сегмент у нас самый стабильный, он тоже никуда не денется", – пояснила она.
Ранее сообщалось, что Россия с 9 ноября возобновит авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией, Таиландом.
Россия с 9 ноября возобновит авиасообщение с рядом стран
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: