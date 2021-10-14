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Туризм

15:07

В АТОР высказались о ситуации после возобновления регулярного авиасообщения с Таиландом

туризм

Фото: depositphotos/Iakov

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе считает, что в первые месяцы после возобновления регулярного авиасообщения с Бангкоком и Пхукетом турпоток в Таиланд не будет массовым. Это связано со стоимостью путевок и антиковидными ограничениями, пишет ТАСС.

"Я предполагаю, что турпоток – по крайней мере в первые месяцы – будет все-таки не такой большой, как традиционно был в Таиланд, потому что в стране сохраняются серьезные ограничения для иностранных туристов", – отметила она.

Ломидзе добавила, что туры будут достаточно дорогими, но все равно востребованными среди отдыхающих, предпочитающих именно Таиланд.

"Это будет достаточно дорогой продукт. Он будет востребован точно, потому что у нас есть категория туристов, которые очень скучали по Таиланду, и поскольку премиальный сегмент у нас самый стабильный, он тоже никуда не денется", – пояснила она.

Ранее сообщалось, что Россия с 9 ноября возобновит авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией, Таиландом.

Россия с 9 ноября возобновит авиасообщение с рядом стран

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