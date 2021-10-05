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Между Марокко и Россией приостановили прямое авиасообщение. Об этом сообщает посольство РФ в стране на своей странице в Facebook.

"Посольство информирует о том, что решением компетентных марокканских властей с 5 октября приостанавливается прямое авиасообщение между Россией и Марокко", – говорится в сообщении.

Перелеты транзитом через третьи страны под ограничения не подпадают.

Ранее сообщалось, что Россия возобновит авиасообщение с Данией, Джибути, Новой Зеландией, Перу и ЮАР. Также будет увеличено количество рейсов в Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку.