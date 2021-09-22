В МИД РФ оценили возможность возобновления рейсов в Грузию

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Россия готова возобновить авиасообщение с Грузией, когда для этого будут созданы необходимые условия, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС.
Он пояснил, что речь идет в первую очередь об условиях с точки зрения безопасности, в том числе эпидемиологической. Руденко добавил, что в настоящее время никаких конкретных дат нет.
По его словам, Москва выступает за нормализацию отношений с Тбилиси, поскольку текущий уровень взаимоотношений не отвечает интересам двух государств.
С 8 июля 2019 года Владимир Путин запретил полеты в Грузию российским авиакомпаниям, а Минтранс – полеты грузинских перевозчиков в Россию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что Москва подумает об отмене запрета, когда Грузия вернется в нерусофобское "русло".
Инициативы связаны с антироссийскими акциями, которые прошли в Грузии в июне 2019 года. Поводом стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Особое возмущение вызвало то, что председатель организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Однако депутат заявил, что туда его посадила принимающая сторона в соответствии с протоколом мероприятия.
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