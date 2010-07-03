Грузия выступила за скорое восстановление авиасообщения с Россией

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Грузия хочет, чтобы авиасообщение с Россией возобновилось как можно скорее, заявил министр иностранных дел страны Давид Залкалиани. Он подчеркнул, что грузинские власти приветствуют ускорение этого процесса, передает РИА Новости.

"Отношения между народами и туризм – это те направления, которые содействуют деэскалации", – сказал Залкалиани.

Эти заявления сделаны на фоне сообщений властей Грузии о рекордном снижении туристического потока в аэропортах Тбилиси и Батуми вследствие прекращения авиасообщения с Россией. По предварительным оценкам, туристический сектор лишится из-за этого свыше 700 миллионов долларов.

Ранее за возобновление авиасообщения между странами выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что большинство грузинских граждан осознало контрпродуктивность имевших место ранее антироссийских провокаций.

Министр напомнил, что всегда хотел дружбы между Москвой и Тбилиси. Он подчеркнул, что лично участвовал в переговорах о выводе российских военных баз с Саломе Зурабишвили, когда она возглавляла внешнеполитическое ведомство Грузии.

В конце сентября министры иностранных дел России и Грузии встретились впервые за последние 11 лет на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сергей Лавров и Давид Залкалиани обсудили вопросы региональной безопасности.

С 8 июля Владимир Путин запретил полеты в Грузию российским авиакомпаниям, а Минтранс – полеты грузинских перевозчиков в Россию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что Москва подумает об отмене запрета, когда Грузия вернется в "нерусофобское русло".

Инициативы связаны с июньскими антироссийскими акциями в Грузии. Поводом стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Особое возмущение вызвало то, что председатель организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Однако депутат заявил, что туда его посадила принимающая сторона в соответствии с протоколом мероприятия.