Грузинская оппозиция призвала власти страны начать диалог с Москвой

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Властям Грузии нужно вступить в прямой диалог с Москвой и начать разговор с Сухумом и Цхинвалом. Такое заявление сделала депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ада Маршания на митинге за улучшение отношений с РФ.

"Мы вместе с вами говорим властям, что давно пора начать широкомасштабный диалог по тяжелейшим вопросам с Москвой. Мы должны начать также тяжелейший разговор с абхазами и осетинами. До каких пор нам быть так? Кого или чего мы ждем? Кто как не мы должны сделать это?" – сказала Маршания на митинге в Батуми, передает ТАСС.

Митинг на батумской площади Эра собрал несколько десятков тысяч человек. Из-за сильной жары он продлился не более получаса.

Ранее председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Россия готова двигаться к постепенному снятию ограничений с Грузии при условии, что страна будет готова к сотрудничеству.

После событий 2008 года Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси в разорвал дипломатические отношения с Россией. "Альянс патриотов Грузии" выступает за диалог с Россией и считает, что переговоры способствуют нормализации отношений между странами.

