В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Грузии

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Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Россия готова двигаться к постепенному снятию ограничений с Грузии при условии, что эта страна будет готова к сотрудничеству.

"Но делать это Россия будет при полном понимании и уверенности в том, что к этому будут готовы и грузинские власти", - приводит слова Калашникова РИА Новости.

Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе выразил мнение, что позитивная тенденция явно наметилась, но вряд ли самолеты полетят в Грузию уже завтра.

21 июня Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Ограничение связано с акциями протеста в Тбилиси.

Поводом для них послужил инцидент на Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента, как принято на таких мероприятиях. Однако это возмутило представителей грузинской оппозиции, которые пошли на штурм здания парламента. Под давлением митингующих спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе был вынужден оставить свой пост. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы.

7 июля ведущий телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно высказался в адрес Владимира Путина. Разразился скандал: здание телеканала закидали вениками, яйцами и бутылками. Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники. Габунию отстранили от эфиров, но увольнять отказались.

Грубые высказывания ведущего раскритиковала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она призвала Москву воздержаться от эскалации напряженности в двусторонних отношениях.