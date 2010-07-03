"Много чести". Путин – о возбуждении дела против журналиста Габунии

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Владимир Путин заявил, что не будет инициировать возбуждение уголовного дела в отношении журналиста грузинского телеканала "Рустави 2" Георгия Габунии. Об этом сообщает ТАСС.

"Много чести, пусть вещает дальше", – заявил глава российского государства.

Ранее Владимир Путин также заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии из уважения к народу этой страны.

Он призвал не предпринимать ничего, что навредило бы отношениям между странами. По словам российского лидера, антироссийские настроения в Грузии раздуваются теми, кто наносит ущерб государству, учитывая историю.

7 июля ведущий телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире позволил себе нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина. Из-за инцидента здание телеканала закидали вениками, яйцами и бутылками. Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию.

Телекомпания уже принесла извинения за высказывания своего ведущего. После инцидента "Рустави 2" покинули некоторые сотрудники. Габунию отстранили от эфиров, но увольнять насовсем отказались.

Поступок ведущего раскритиковала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она призвала российские власти воздержаться от эскалации напряженности в двусторонних отношениях.

В Кремле назвали оскорбление "большим позором для грузин". В Госдуме призвали экстрадировать в Россию ведущего "Рустави 2". В МИД РФ назвали инцидент "бедой Грузии". Телеведущая Ксения Собчак считает, что слова Габунии показывают его слабость и выглядят нелепо. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил за привлечение к уголовной ответственности журналиста.