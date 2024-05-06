Суд приговорил к 3 годам колонии владельца сгоревшего склада цветов в Москве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский районный суд Москвы приговорил к трем годам колонии-поселения генерального директора ООО "Ново Флоре" Антона Мачелюка по делу о пожаре на цветочном складе в районе Комсомольской площади в 2022 году. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города.

По данным пресс-службы, в результате пожара, произошедшего 20 ноября 2022 года, погибли 7 человек – сотрудники склада и посетители. Суд также установил, что еще в 2019 году на этой территории произошел другой пожар, а последующие проверки выявляли многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Тогда к административной ответственности были привлечены юридическое и должностное лицо.



Мачелюка признали виновным в преступлении, согласно статье 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более людей"). Также суд частично удовлетворил гражданские иски от потерпевших, указали в пресс-службе.



По делу о возгорании в здании склада в районе Ленинградского вокзала, помимо гендиректора "Ново Флоре", в 2022 году были задержаны специалист по пожарной безопасности Владимир Коновалов, а также бывший руководитель "Ново Флоре" Анна Мачелюк. Последнюю также обвинили в нарушении требований пожарной безопасности.

