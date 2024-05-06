ВС РФ освободили Котляровку в Харьковской области и Соловьево в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские солдаты из подразделений группировки войск "Запад" и "Центр" освободили два населенных пункта: село Котляровка в Харьковской области и поселок Соловьево ДНР. Об этом сообщает Минобороны России в своем телеграм-канале.

Уточняется, что войска "Запада" нанесли поражение живой силе и технике 14, 44, 66-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка ЛНР и Новосадовое ДНР. При этом украинская сторона потеряла около 120 солдат, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две 155 миллиметровых гаубицы М777 производства США, 152 миллиметровую гаубицу "Мста-Б" и три 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

В свою очередь, солдаты "Центра" уничтожили 92-ю штурмовую, 31, 100, 115-ю механизированные бригады ВСУ, 109-ю бригаду теробороны и 2-ю бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новгородское, Розовка, Калиново, Уманское и Прогресс Донецкой Народной Республики. Потери со стороны ВСУ насчитывают около 370 военных, боевую бронированную машину, 20 автомобилей, а также 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

Ранее российские военные полностью освободили населенный пункт Очеретино в ДНР. Отмечается, что подразделения Восточной группировки ВС России заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР. Украинская армия потеряла до 135 человек, три пикапа, гаубицу FН-70 британского производства, гаубицу "Мста-Б" и противотанковую пушку "Рапира".

