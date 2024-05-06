06 мая, 13:47Происшествия
Украинский дрон влетел в частный дом в Шебекине
Фото: 123RF/maestrovideo
Дрон ВСУ упал в частном секторе в городе Шебекино Белгородской области, в результате чего была ранена мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что у женщины обнаружили осколочные ранения нижней конечности. В данный момент пострадавшая доставляется в областную клиническую больницу и получает необходимую медицинскую помощь.
Гладков уточнил, что украинский БПЛА также повредил забор.
Накануне утром семь человек погибли при атаке БПЛА на автомобили в Борисовском районе в Белгородской области, пострадали 42 человека. По словам помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова, среди раненых трое детей. Он уточнил, что 10 человек получили медпомощь амбулаторно.