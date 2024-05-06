Число пострадавших после атаки дронов ВСУ на Белгородскую область достигло 42

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область выросло до 42 человек, 32 из которых госпитализировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова.

Он уточнил, что среди раненых трое детей. По словам Кузнецова, 10 человек получили медпомощь амбулаторно.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 26 человек – в состоянии средней тяжести, добавил помощник министра.

Утром 6 мая ВСУ атаковали легковой автомобиль и две "ГАЗели", которые перевозили сотрудников свинокомплексов. Трагедия произошла в районе села Березовка Борисовского района Белгородской области. По последним данным, в результате трагедии погибли 7 человек.

Чуть позже ВСУ совершили повторную атаку на автомобиль в Борисовском районе региона. В результате мужчина получил ранение.

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, пострадавшего доставили в Центральную районную больницу. Там ему оказывают всю необходимую медпомощь.

