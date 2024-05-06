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Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Режим опасности атаки беспилотников объявили в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
"Уважаемые жители Воронежской области. На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", – написал он.
Губернатор призвал граждан сохранять спокойствие и подчеркнул, что силы ПВО находятся наготове.
Ранее ВСУ атаковали село Вергилевка и поселок Красное в Белгородской области с помощью дронов-камикадзе. В результате их падения с последующей детонацией никто не пострадал.
Между тем, в Вергилевке были выбиты окна в одном частном жилом домовладении и повреждены два легковых автомобиля, а в Красном был поврежден инфраструктурный объект связи.
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