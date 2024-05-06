Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Режим опасности атаки беспилотников объявили в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

"Уважаемые жители Воронежской области. На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", – написал он.

Губернатор призвал граждан сохранять спокойствие и подчеркнул, что силы ПВО находятся наготове.

Ранее ВСУ атаковали село Вергилевка и поселок Красное в Белгородской области с помощью дронов-камикадзе. В результате их падения с последующей детонацией никто не пострадал.

Между тем, в Вергилевке были выбиты окна в одном частном жилом домовладении и повреждены два легковых автомобиля, а в Красном был поврежден инфраструктурный объект связи.