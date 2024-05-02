Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО сбили украинский дрон над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен около 19:20 по московскому времени.

Немногим позже губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале написал, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Он призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тех, кто находится на улице, Гладков попросил спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Ранее сообщалось, что ПВО России уничтожила БПЛА Вооруженных сил Украины над территорией Крымского полуострова. По данным оборонного ведомства, попытку атаки со стороны украинских военных пресекли около 18:30 по московскому времени.