ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны России ликвидировали два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, атаки украинских военных были пресечены 2 мая с 16:40 до 17:05 по московскому времени.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО сбили четвертый за день украинский беспилотник над Белгородской областью. До этого в течение дня были перехвачены три дрона Украины, о чем сообщали в Минобороны РФ.

До этого сообщалось, что средства ПВО уничтожили 12 украинских дронов за ночь над Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем.

Пять беспилотников были сбиты над территорией Брянской области, по одному – над территорией Курской и Белгородской областей, два уничтожены над территорией Ростовской области и три – над территорией Краснодарского края.

