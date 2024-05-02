12 украинских БПЛА были уничтожены за ночь над пятью регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Российские средства ПВО уничтожили 12 украинских дронов за ночь над Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

"В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

Пять беспилотников были сбиты над территорией Брянской области, по одному – над территорией Курской и Белгородской областей, два уничтожены над территорией Ростовской области и три – над территорией Краснодарского края, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее российская ПВО сбила 6 украинских дронов над 4 областями РФ.

До этого ВСУ предприняли попытку атаки Крыма с помощью ракет. Минобороны РФ отчиталось, что ВС России сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.



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