Российская ПВО сбила 6 украинских дронов над 4 областями РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь три украинских беспилотника над Воронежской областью и еще по одному над Рязанской, Белгородской и Курской областями. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых: три над территорией Воронежской области, один над территорией Рязанской области, один над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области", – указано в сообщении.

Ранее, в ночь на 30 апреля, ВСУ предприняли попытку атаки Крыма ракетами ATACMS. Минобороны РФ в телеграм-канале сообщало, что ВС России сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

До этого средства ПВО РФ перехватили и уничтожили над территорией Краснодарского края и Крыма 68 украинских БПЛА.