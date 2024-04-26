NYT: в Пентагоне признали, что ВСУ могут атаковать Крым ракетами ATACMS

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Украинские войска смогут использовать поставленные США оперативно-тактические ракеты ATACMS увеличенной дальности для ударов по Крыму. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на неназванных представителей Пентагона.

По их словам, целью применения данных ракет будет "оказание большего давления" на полуостров.

Ранее СМИ писали о том, что Вашингтон тайно передал баллистические ракеты ATACMS Киеву в марте этого года. По данным журналистов, Киев уже дважды использовал эти ракеты для ударов глубоко в российском тылу.

В свою очередь, в Пентагоне заявили, что поставка ракет держалась в тайне по просьбе украинской стороны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что американские поставки дальнобойных ракет Киеву не поменяют исход спецоперации. РФ в любом случае победит, однако у Украины возрастут жертвы, добавил он.