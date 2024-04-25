Песков: поставки дальнобойных ракет Киеву не поменяют исход СВО

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Американские поставки дальнобойных ракет Киеву не поменяют исход спецоперации. РФ в любом случае победит, однако у Украины возрастут жертвы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Исход предрешен. И нынешняя динамика положения дел на фронтах это демонстрирует. Мы победим", – подчеркнул он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, такими поставками Вашингтон подливает масла в огонь. При этом представитель Кремля указал, что из-за таких вооружений Киев понесет больше потерь и на Украине будет больше разрушений.

"Потому что, как сказал Путин, если будет увеличиваться дальность вооружений, будет расширяться – как угодно ее называйте – санитарная, буферная зона, зона безопасности, которая потребуется для того, чтобы обезопасить нашу территорию", – добавил Песков.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон тайно передал Киеву ракеты ATACMS еще в марте. При этом, по информации журналистов, Украина уже дважды использовала эти боеприпасы для "ударов глубоко в российском тылу".

Также, по данным прессы, Пентагон с разрешения президента США поставил Украине более 100 дальнобойных ракет. Байден тайно одобрил соответствующее решение в середине февраля, уточнили журналисты.

