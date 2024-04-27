27 апреля, 07:49Происшествия
Средства ПВО перехватили за ночь 68 украинских БПЛА над Кубанью и Крымом
Фото: Министерство обороны РФ
Средства противовоздушной обороны России ночью перехватили и уничтожили над территорией Краснодарского края м Крыма 68 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
В частности, 66 украинских дронов перехватили на Кубани, еще 2 уничтожили над Крымским полуостровом.
Ночью сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) подавил и более 10 украинских беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах Краснодарского края. Украинские войска попытались атаковать при помощи БПЛА нефтеперерабатывающие заводы и объекты инфраструктуры. Однако каких-либо серьезных повреждений и пострадавших в результате атаки не выявлено.
До этого в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха" над территорией Белгородской области.
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