Средства ПВО перехватили за ночь 68 украинских БПЛА над Кубанью и Крымом

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны России ночью перехватили и уничтожили над территорией Краснодарского края м Крыма 68 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

В частности, 66 украинских дронов перехватили на Кубани, еще 2 уничтожили над Крымским полуостровом.

Ночью сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) подавил и более 10 украинских беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах Краснодарского края. Украинские войска попытались атаковать при помощи БПЛА нефтеперерабатывающие заводы и объекты инфраструктуры. Однако каких-либо серьезных повреждений и пострадавших в результате атаки не выявлено.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха" над территорией Белгородской области.