Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили восемь БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на 24 апреля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в общей сумме восемь украинских беспилотников над территориями российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что три вражеских дрона были сбиты над Курской областью, по два беспилотника – в Белгородской и Воронежской областях, еще один БПЛА уничтожен над Смоленской областью.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в результате падения обломков БПЛА в одном из местных СНТ загорелся частный дом. Оперативные службы локализовали пожар. Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал.

В Смоленской области атаке беспилотников подверглись гражданские топливно-энергетические объекты в Смоленском и Ярцевском районах, в результате чего там произошло несколько возгораний.

В Липецке беспилотник упал в промышленной зоне города. По словам губернатора региона Игоря Артамонова, жертв в результате произошедшего нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.