Четвертый за ночь беспилотник уничтожили в Воронежской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили четвертый беспилотник самолетного типа в пригороде Воронежа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, в результате падения обломков БПЛА в одном из местных СНТ загорелся частный дом. На месте уже работают оперативные службы, которым удалось локализовать пожар.

Предварительно, из-за произошедшего никто не пострадал. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется, добавил Гусев.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили в Воронежской области три вражеских беспилотника. После падения остатков одного из дронов в местном селе, на территории частного домовладения, обнаружили воронку площадью около 1 квадратного метра. В самом доме были повреждены стекла, разрушена беседка и посечена кровля.