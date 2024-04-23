Шойгу: ВС РФ уничтожили более 22 тысяч украинских БПЛА с начала СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные с начала спецоперации ликвидировали более 22 тысяч украинских беспилотников и 3,5 тысячи реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Всего с начала боевых действий уничтожено более 22 тысяч беспилотников и порядка шести тысяч реактивных снарядов, в том числе HIMARS 3 549 и "Вампир" 361", – отметил он.

Помимо этого, ВСУ лишились 592 самолетов, 270 вертолетов, 349 зенитных управляемых и тактических баллистических ракет. Российские войска уничтожили 329 управляемых ракет, 278 противорадиолокационных ракет и 37 воздушных шаров, добавил Шойгу.

До этого Шойгу заявил о планах ВС РФ нарастить интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия в зоне СВО. Благодаря высокому огневому потенциалу армия уже сейчас держит под постоянным воздействием противника. Это позволяет не допустить удерживания линии обороны военными ВСУ.

