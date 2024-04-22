Глава Харьковской ОВА: в городе поврежден объект телевизионной инфраструктуры

22 апреля, 19:06Политика
Фото: телеграм-канал Readovka
Объект телевизионной инфраструктуры поврежден в Харькове. В городе наблюдаются перебои с сигналом цифрового телевидения, заявил в своем телеграм-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове", – подчеркнул он.
11 апреля в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 населенных пунктов. Она началась в близких к границе с РФ пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. Синегубов добавил, что всего там проживают 182 ребенка.
Ранее Военно-космические силы РФ нанесли удар по Харьковскому авиаремонтному заводу при помощи авиационных бомб ФАБ. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в данном районе присутствуют и другие потенциальные цели. На территории завода производились беспилотники и находились подземные склады.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьков занимает центральное место в совещаниях украинского верховного командования. Он добавил, что на сегодняшний день украинские власти ведут активную работу по усилению ПВО в этом городе совместно со своими западными союзниками.
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