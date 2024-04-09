Российские силы поразили Харьковский авиаремонтный завод

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военно-космические силы РФ нанесли удар по Харьковскому авиаремонтному заводу при помощи авиационных бомб ФАБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

"Харьков, прилет двух ФАБов в Киевский район, в место, в народе называемое 4-я неотложка. По предварительным данным, оба ФАБа уютно устроились на территории Харьковского авиаремонтного завода", – указал он.

По словам представителя подполья, в данном районе присутствуют и другие потенциальные цели. На территории завода производились беспилотники и находились подземные склады, добавил он.

4 апреля в Харькове прозвучали взрывы. Такую информацию предоставил мэр города Игорь Терехов.

7 апреля киевские власти допустили вопрос об организации принудительной эвакуации жителей из двух районов на севере Харьковской области, граничащей с Россией, – Харьковского и Богодуховского.

Принудительная эвакуация была завершена уже из 18 пунктов на купянском направлении. Кроме того, из 47 населенных пунктов украинские власти продолжают вывозить людей.

На следующий день была поражена транзитная подстанция "Лосево" в Харькове. В городе отмечались отключения электроэнергии.

