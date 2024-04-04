04 апреля, 17:50Происшествия
Установка "Источник нейтронов" оказалась обесточена после взрывов в Харькове
Фото: 123RF/slava2271
Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" лишилась внешнего электроснабжения после взрывов в Харькове, проинформировали в телеграм-канале государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
По данным от госинспекции, отключение от источников энергии произошло в 08:30.
"После обесточивания сработала система аварийного энергообеспечения, начали работать дизель-генераторы", – говорится в сообщении.
Там же уточнили, что радиационная ситуация на площадке остается в пределах нормы.
В ведомстве уточнили, что "Источник нейтронов" создавали для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.
О взрывах стало известно в ночь с 3 по 4 апреля. В Сумской и Харьковской областях Украины звучали сирены воздушной тревоги.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заверял, что у властей города есть конкретные планы по эвакуации населения. При этом он заявил, что в Харькове спокойная ситуация и никакой паники у населения нет.
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