Установка "Источник нейтронов" оказалась обесточена после взрывов в Харькове

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Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" лишилась внешнего электроснабжения после взрывов в Харькове, проинформировали в телеграм-канале государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

По данным от госинспекции, отключение от источников энергии произошло в 08:30.

"После обесточивания сработала система аварийного энергообеспечения, начали работать дизель-генераторы", – говорится в сообщении.

Там же уточнили, что радиационная ситуация на площадке остается в пределах нормы.

В ведомстве уточнили, что "Источник нейтронов" создавали для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.

О взрывах стало известно в ночь с 3 по 4 апреля. В Сумской и Харьковской областях Украины звучали сирены воздушной тревоги.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заверял, что у властей города есть конкретные планы по эвакуации населения. При этом он заявил, что в Харькове спокойная ситуация и никакой паники у населения нет.