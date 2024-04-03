Мэр Харькова рассказал о разработке планов по эвакуации города

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Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что у властей города есть конкретные планы по эвакуации населения. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава города отметил, что, несмотря на то, что планы уже разработаны, власти не намерены их реализовывать. Кроме того, Терехов заявил, что в Харькове спокойная ситуация.

"Сегодня мы не видим, что есть волна оттока, что люди бегут из Харькова, уезжают из Харькова", – сказал он.

По мнению мэра, никакой паники в городе нет.

При этом 22 марта Терехов сообщал, что город был полностью обесточен в результате серии взрывов. Он заявил, что в Харькове серьезные проблемы с водо- и теплоснабжением, а также не работает электрический транспорт.

Утром 22 марта в городе прогремели взрывы. Мэр тогда сообщал о порядка 15 взрывах, нескольких пожарах, и повреждении объекта критической инфраструктуры.