20 февраля, 04:57Политика
Сальдо назвал четыре области восточной Украины "абсолютной Россией"
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Четыре области восточной Украины исторически являются "абсолютной Россией". Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Кроме регионов, вошедших в состав РФ в последние 10 лет, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области", – приводит его слова РИА Новости.
Кроме того, Сальдо обратил внимание, что Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области неразрывно связаны с Россией, а "Киев – это мать городов русских".
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин также ранее назвал Одессу и Николаев русскими городами и призвал освободить их.
До этого Владимир Путин заявлял, что происходящее сейчас на Украине похоже на гражданскую войну между братьями. Он напомнил, что весь юго-восток Украины был пророссийский, так как берег Черного моря после войн с Турцией отошел к России.
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