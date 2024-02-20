Сальдо назвал четыре области восточной Украины "абсолютной Россией"

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Четыре области восточной Украины исторически являются "абсолютной Россией". Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Кроме регионов, вошедших в состав РФ в последние 10 лет, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области", – приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Сальдо обратил внимание, что Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области неразрывно связаны с Россией, а "Киев – это мать городов русских".

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин также ранее назвал Одессу и Николаев русскими городами и призвал освободить их.

До этого Владимир Путин заявлял, что происходящее сейчас на Украине похоже на гражданскую войну между братьями. Он напомнил, что весь юго-восток Украины был пророссийский, так как берег Черного моря после войн с Турцией отошел к России.