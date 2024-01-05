Фото: Министерство обороны РФ

Россия в предстоящем году может перейти в наступление, взяв Одессу и все черноморское побережье Украины. Об этом сообщает издание Sky News.

По словам журналистов, признаки усталости западных стран от конфликта на Украине могут привести к тому, что Владимир Путин прикажет начать наступление.

Согласно прогнозу издания, решающее значение в конфликте по-прежнему будут иметь беспилотники и системы РЭБ. При этом промышленность РФ опережает противника в этом аспекте. Киев же, наоборот, нуждается в постоянной поддержке Запада и технологическом прорыве.

В связи с этим, как считают авторы статьи, конфликт на Украине не завершится в текущем году.

В декабре прошлого года Владимир Путин заявил, что Одесса – русский город, и все об этом знают. По его словам, в отношении Одессы была придумана "историческая чушь", а Москва после распада СССР с этим смирилась.

Президент подчеркнул, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, и ни Крым, ни Черноморье не имеют отношения к этой стране.