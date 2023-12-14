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Одесса – русский город, и все об этом знают, заявил Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

По его словам, в отношении Одессы была придумана "историческая чушь", а Москва после распада СССР с этим смирилась.

Президент подчеркнул, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, и ни Крым, ни Черноморье не имеют отношения к этой стране. В целом Путин напомнил, что в основе своей русские и украинцы – единый народ, а сейчас происходит что-то вроде "гражданской войны".

"В основе своей русские и украинцы – единый народ, и то, что сейчас происходит, – огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями, когда братья оказались по разную сторону", – сказал Путин.

Он напомнил, что до начала СВО Москва десятилетиями пыталась наладить отношения с Киевом, однако там произошел госпереворот.

"После переворота 2014 года нам стало ясно, что нам не дадут наладить отношения с Украиной", – уточнил президент.

Он подчеркнул, что на госпереворот на Украине США потратили пять миллиардов долларов, и они сами это признали.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Запад вынудит Украину отказаться от некоторых территорий. Военный эксперт указал, что Запад будет настаивать на том, чтобы Киев сел за стол переговоров. При этом украинской стороне придется уступить часть земель, поскольку ВСУ не могут взять их под свой контроль, добавил он.

До этого политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон заявлял, что украинская сторона, отказываясь от проведения переговоров с РФ, может потерять Харьков и Одессу.

Бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано добавил, что уступки президента Украины Владимира Зеленского сделают его целью для неонацистов, так как он не смог захватить освобожденные территории, в частности Крым.

Украина может начать переговоры только для восполнения ресурсов – Путин