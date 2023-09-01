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Украина, отказываясь от переговоров с Россией, может потерять Харьков и Одессу. Такое мнение высказал политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон.

"Они могут потерять Харьков, они могут потерять даже Одессу, которая является чрезвычайно важным портовым городом. <...> Украинцам придется отказаться от значительной части востока своей страны", – сказал в эфире YouTube-канала.

По мнению политобозревателя, Запад заставит пойти Киев на переговоры с Москвой. В ходе дипломатического процесса украинцам придется согласиться на территориальные уступки, считает он.

В свою очередь, бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявил, что уступки президента Украины Владимира Зеленского сделают его целью для неонацистов, поскольку тот не смог захватить освобожденные территории, в частности, Крым.

Ранее о призыве Киева пойти на переговоры с Москвой заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что подобные предложения поступают к властям Украины от многих западных стран. Однако, по его словам, Киев намерен предпринять любые действия, чтобы заглушить такие призывы.



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