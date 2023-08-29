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Изменить текущее положение Украины помогли бы президентские выборы, которые действующий лидер страны Владимир Зеленский отменил из-за военного положения. Об этом бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своем YouTube-канале.

"Отмените военное положение, параллельно вступите в переговоры о временном прекращении огня с Российской Федерацией, хотя бы на 3–4 месяца", – объяснил он.

По его словам, в таком случае "киевский режим" отстранят от власти, но тогда Украина "начнет жить". Соскин подчеркнул, что ответственность за геноцид украинцев несет "режим Зеленского", поэтому выборы 2024 года очень важны для страны.

По его мнению, лидер Украины, Ермак и Залужный (глава офиса президента и главнокомандующий ВСУ. – Прим. ред.) "должны в крови захлебываться". Он также задался вопросом, как Зеленский вообще спит.

Ранее президент Украины рассказал, что выборы на Украине возможны, если Запад выделит на это деньги, украинский парламент поддержит соответствующие изменения в законодательстве, а наблюдатели будут, в том числе, в окопах.

До этого Соскин сообщил, что Зеленский и его партия "Слуга народа" в скором времени потеряют власть из-за потенциального импичмента американского лидера Джо Байдена. Он также считает, что сенат уже осенью откажется предоставить очередной пакет помощи Киеву.

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