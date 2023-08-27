Владимир Зеленский назвал условия, при которых на Украине могут быть проведены выборы

Фото: телеграм-канал Zelenskiy Official

Проводить выборы во время действия военного положения на Украине запрещено, но если украинский парламент поддержит соответствующие изменения в законодательство, это возможно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит РИА Новости.

Зеленский рассказал, что выборы на Украине возможны, если Запад выделит на это деньги, украинский парламент поддержит соответствующие изменения в законодательстве, а наблюдатели будут, в том числе, в окопах.

"Мой ответ очень прост, если наши парламентарии готовы, потому что тогда нам нужны будут изменения в законодательство, в избирательный кодекс, сделать это быстро. Если США вместе с Европой дадут финансовую поддержку. Проводить выборы в кредит я не буду, забирать деньги от оружия тоже не буду", – сказал Зеленский.

Последним условием, по словам украинского президента, является присутствие международных наблюдателей, которые должны быть в окопах. По мнению Зеленского, это обеспечит легитимность выборов.

При этом Зеленский отметил, что не держится за власть и готов провести выборы.

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что не будет переносить боевые действия на территорию России. По словам украинского президента, в этом случае велика вероятность того, что он останется один на международной арене без поддержки со стороны Запада.