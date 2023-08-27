Зеленский заявил, что Украина ожидает очередные пакеты военной помощи в сентябре

Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis

Украина ожидает очередные пакеты военной помощи в сентябре. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского.

"Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем в эти недели. Первое – наша защита", – заявил президент Украины.

По словам Зеленского, Вооруженные силы Украины должны получить артиллерию, бронетехнику, средства противовоздушной обороны, ракеты и средства разминирования. Также он заявил о планах провести переговоры по привлечению стран к гарантиям безопасности для Украины.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС направил Киеву новый транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой программы помощи Украине за 2023 год.

По ее данным, средства направлены на поддержание функционирования страны в условиях конфликта с Россией. Она также подчеркнула, что ЕС солидарен с Украиной.

США выделили очередной пакет военной помощи Украине