Шведский парламент одобрил передачу военной помощи Украине на 295 млн долларов

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Шведский парламент проголосовал за выделение очередного пакета военной помощи Украине, сообщает РИА Новости.

Киеву передадут дополнительную оборонную технику в виде запчастей к уже переданному вооружению и предметов первой необходимости на сумму не более 1,1 миллиарда шведских крон и в виде боеприпасов и компонентов боекомплектов, оборудования для разминирования и транспортных средств стоимостью не более 2,15 миллиарда шведских крон.

Общая сумма составит более 3,2 миллиарда шведских крон, что равно 295 миллионам долларов.

До этого американские власти приняли решение выделить Украине новый пакет военной помощи стоимостью 20 миллионов долларов. По информации Пентагона, в новый пакет военной поддержки включили боеприпасы для Patriot и HIMARS, артиллерийских орудий калибров 155 и 105 миллиметров, 120-миллиметровых танковых пушек, ПТРК Javelin и TOW.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден обратился к Конгрессу США с просьбой выделить 13 миллиардов долларов на военную помощь Киеву, а также 8,5 миллиарда на дополнительное содействие Украине и ряду других стран в сферах экономики и безопасности.

При этом одно из американских изданий отмечало, что украинские власти все чаще заставляют Запад сомневаться в признательности, проявляя в ответ на военную помощь грубость. Авторы предположили, что подобный сценарий развития взаимоотношений между Украиной и западными лидерами может привести к сокращению объемов поддержки.

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