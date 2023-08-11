В США допустили затягивание конфликта на Украине еще минимум на год

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Руководство Соединенных Штатов допускает, что боевые действия на Украине продолжатся в 2024 году, в связи с чем намерено добиваться от конгресса дополнительной помощи для Киева. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Мы комфортно себя чувствуем в плане того, чего добиваемся в дополнительном запросе [о помощи]. <...> С учетом состояния боевых действий, <...> а также чрезвычайно отчетливой возможности того, что боевые действия все еще будут продолжаться, когда мы будем входить в первый квартал следующего года", – цитирует его ТАСС.

В ходе брифинга Кирби также затронул вопрос подготовки украинских летчиков к пилотированию истребителей F-16. По его словам, разработка соответствующей программы обучения еще не завершена. Он также отметил, что важный момент заключается в том, чтобы украинские военные знали английский язык хотя бы на базовом уровне, поскольку именно он используется в элементах управления самолета.

Кроме того, представитель Белого дома отметил, что в случае возникновения сложностей у европейских коллег в плане обучения украинских пилотов на своей территории Соединенные Штаты готовы провести подготовку военнослужащих ВСУ у себя.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден обратился к конгрессу страны с просьбой выделить дополнительные 13 миллиардов долларов на военную помощь Киеву, а также 8,5 миллиарда на содействие в сфере экономики и безопасности Украине и ряду других стран, пострадавших из-за конфликта. На помощь Киеву американский президент запросил суммарно больше, чем на решение проблем США.



Байден вновь попросит у конгресса США дополнительную помощь Киеву