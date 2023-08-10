Киев направил Пентагону первый доклад об использовании ВСУ кассетных боеприпасов

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Киев предоставил Пентагону первый отчет об использовании кассетных боеприпасов, которые были получены от США. Об этом со ссылкой на представителя властей Украины сообщает телеканал CNN.

"Информация, переданная министерству обороны, включает как количество выпущенных снарядов, так и количество уничтоженных российских целей", – указано в материале.

При этом конкретные цифры собеседник канала называть не стал.

22 июля ВСУ нанесли удар по группе российских журналистов в Запорожской области. В ходе атаки были применены кассетные боеприпасы. В результате погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, еще несколько журналистов пострадали. Позже ВСУ использовали кассетные бомбы при ударах в Белгородской области и в ЛНР.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что Вашингтон пошел на военное преступление, поставляя Киеву кассетные боеприпасы. Сейчас страны НАТО занимаются вопросом о передаче Украине тактических истребителей F-16, поделился он.

Россия усилит группировки войск на своих западных границах – Шойгу