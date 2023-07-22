ВСУ ударили кассетными боеприпасами по российским журналистам – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские войска ударили по группе российских журналистов, применив кассетные боеприпасы в Запорожской области. В результате вражеской атаки погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Министерство обороны РФ рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

Уточняется, что представители СМИ готовили материалы об артиллерийских обстрелах со стороны Украины.

"22 июля около 12:00 подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости", – говорится в публикации.

По информации оборонного ведомства, в результате действий украинских боевиков четыре журналиста получили ранения различной степени тяжести. Была проведена оперативная эвакуация. В настоящее время им оказывается помощь в полевых медучреждениях Минобороны России.

Корреспондент Ростислав Журавлев скончался во время эвакуационных мероприятий в результате травм, полученных после разрыва кассетного боеприпаса.

"Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное. Угрозы жизни нет", – резюмировали в Минобороны.

В свою очередь, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования родным погибшего. В своем телеграм-канале он уточнил, что обстрелу подверглась гражданская машина, которая следовала от Васильевки к селу Владимировка.

Балицкий назвал Журавлева талантливым парнем, который освещал реальные события на передовой. Он рассказал, что журналист всегда был готов помочь мирным жителям.

Кроме того, врио губернатора добавил, что при обстреле пострадал корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Он получил ранения разной степени тяжести. Сейчас за его состоянием следят медики.

Ранее стало известно, что украинские боевики использовали кассетные боеприпасы для обстрела Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из реактивной системы залпового огня.

Также ВСУ подвергли обстрелу населенный пункт Щетиновка. Вражеские войска выпустили девять артиллерийских снарядов и произвели два гранатометных выстрела, уточнил губернатор.



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