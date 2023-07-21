В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о применении Украиной кассетных боеприпасов

Фото: depositphotos/gary718

В ООН испытывают беспокойство из-за сообщений о применении Киевом американских кассетных боеприпасов. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

"Мы видели эти сообщения, они очень беспокоят. И как мы заявляли, такие виды боеприпасов должны уйти в историю и не должны применяться", – цитирует его РИА Новости.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что отправленные Киеву кассетные боеприпасы уже поступили на территорию Украины. Кроме того, согласно его словам, украинские войска уже начали применять вооружения. Об этом, отметил Кирби, свидетельствует полученная от военных обратная связь.

Владимир Путин, ранее комментируя поставки Украине кассетных боеприпасов, заявил, что подобное является преступлением. Он также отметил, что кассетные боеприпасы решили отправить Киеву из-за нехватки вооружений у украинской армии.



Путин допустил зеркальный ответ на использование Киевом кассетных бомб