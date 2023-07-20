15:03Политика
Украина начала применять поставленные США кассетные боеприпасы – СМИ
Фото: AP Photo/Libkos
Военнослужащие ВСУ начали применять в зоне боевых действий кассетные боеприпасы, переданные Вашингтоном. Об этом пишет The Washington Post.
"Украина начала запускать предоставленные США кассетные боеприпасы", – сообщается в материале издания.
По информации украинских чиновников, такие снаряды начали запускать на юго-восточном участке фронта. С их помощью вражеские войска надеются прорвать укрепленные позиции ВС РФ.
Ранее в Соединенных Штатах подтвердили, что первые партии кассетных боеприпасов прибыли на Украину. В Пентагоне добавили, что в распоряжении Киева находятся не только американские кассетные бомбы, но и аналогичные боеприпасы, переданные другими странами.
Владимир Путин назвал передачу кассетных боеприпасов Киеву преступлением. Президент также заявил, что Вашингтон поставляет Киеву кассетные боезаряды из-за общей нехватки. Российский лидер напомнил, что ВСУ тратят за сутки боевых действий до 5–6 тысяч снарядов 155-го калибра, при этом США производят около 15 тысяч в месяц.
В среду, 19 июля, Совет Федерации единогласно принял обращение, в котором призвал парламенты мира и межпарламентские организации осудить решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов.
Путин допустил зеркальный ответ на использование Киевом кассетных бомб
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