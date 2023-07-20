Украина начала применять поставленные США кассетные боеприпасы – СМИ

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Военнослужащие ВСУ начали применять в зоне боевых действий кассетные боеприпасы, переданные Вашингтоном. Об этом пишет The Washington Post.

"Украина начала запускать предоставленные США кассетные боеприпасы", – сообщается в материале издания.

По информации украинских чиновников, такие снаряды начали запускать на юго-восточном участке фронта. С их помощью вражеские войска надеются прорвать укрепленные позиции ВС РФ.

Ранее в Соединенных Штатах подтвердили, что первые партии кассетных боеприпасов прибыли на Украину. В Пентагоне добавили, что в распоряжении Киева находятся не только американские кассетные бомбы, но и аналогичные боеприпасы, переданные другими странами.

Владимир Путин назвал передачу кассетных боеприпасов Киеву преступлением. Президент также заявил, что Вашингтон поставляет Киеву кассетные боезаряды из-за общей нехватки. Российский лидер напомнил, что ВСУ тратят за сутки боевых действий до 5–6 тысяч снарядов 155-го калибра, при этом США производят около 15 тысяч в месяц.

В среду, 19 июля, Совет Федерации единогласно принял обращение, в котором призвал парламенты мира и межпарламентские организации осудить решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов.



Путин допустил зеркальный ответ на использование Киевом кассетных бомб