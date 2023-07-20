США могут на этой неделе объявить о новом пакете помощи Украине – СМИ

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Вашингтон может объявить о новом пакете военной помощи Киеву до конца этой недели. Его сумма составит 400 миллионов долларов. Об этом говорится в материале CNN.

Как уточняют неназванные американские чиновники, запланированы поставки ракет для ЗРК малой и средней дальности NASAMS, систем ПВО Patriot и РСЗО HIMARS. Кроме того, Вооруженным силам Украины передадут артиллерийские снаряды, противотанковые и бронебойные вооружения, в том числе Javelin и TOW.

Однако отмечается, что об отправке кассетных боеприпасов речь не идет.

Ранее США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов. В него были включены беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost и Switchblade, число которых не называется. Также сообщалось, что Украина получит четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS, снаряды для артиллерии и оборудование для разминирования.

До этого российский диппредставитель в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что отказ Белого дома от восполнения запасов кассетных боеприпасов после их отправки Киеву говорит о том, что Вашингтон планирует использовать Украину для утилизации своего старого оружия.



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